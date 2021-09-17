Японская группа экспертов предлагает защитить информацию о жертвах сексуальных преступлений

Политика Общество

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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Консультативная группа министра юстиции Японии Камикавы Ёко предложила поправки к закону, направленные на предотвращение раскрытия имён и другой личной информации жертв сексуальных преступлений подозреваемым преступникам.

В отчёте, представленном Камикаве, Законодательный совет призвал к пересмотру законодательства, включая уголовно-процессуальные законы, чтобы скрыть имена и домашние адреса жертв, указанные в ордерах на арест или обвинительных актах.

Министерство юстиции и другие считают, что личные данные жертв сексуальных преступлений должны оставаться в секрете, поскольку преступники могут им мстить.

«Мы начнём работу по составлению законопроектов о поправках и хотим продолжить подготовку к быстрому внесению (законопроектов) в парламент», – сказала Камикава.

Согласно предварительному плану предложенных поправок, представленных комиссией, личная информация жертв преступлений, включая изнасилование, непристойное нападение, детскую проституцию и детскую порнографию, станет конфиденциальной.

法制審議会に諮問した性犯罪被害者の氏名秘匿に関する答申を受け取る上川陽子法相（左）＝１６日午後、法務省

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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