Японская группа экспертов предлагает защитить информацию о жертвах сексуальных преступлений
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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Консультативная группа министра юстиции Японии Камикавы Ёко предложила поправки к закону, направленные на предотвращение раскрытия имён и другой личной информации жертв сексуальных преступлений подозреваемым преступникам.
В отчёте, представленном Камикаве, Законодательный совет призвал к пересмотру законодательства, включая уголовно-процессуальные законы, чтобы скрыть имена и домашние адреса жертв, указанные в ордерах на арест или обвинительных актах.
Министерство юстиции и другие считают, что личные данные жертв сексуальных преступлений должны оставаться в секрете, поскольку преступники могут им мстить.
«Мы начнём работу по составлению законопроектов о поправках и хотим продолжить подготовку к быстрому внесению (законопроектов) в парламент», – сказала Камикава.
Согласно предварительному плану предложенных поправок, представленных комиссией, личная информация жертв преступлений, включая изнасилование, непристойное нападение, детскую проституцию и детскую порнографию, станет конфиденциальной.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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