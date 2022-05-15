Сколько бездомных в Японии? Данные опроса Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения за 2022 год

Согласно опросу, проводимому Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения с 2003 года, число бездомных в Японии было самым низким за всё время, составив 3448 человек. Это в том числе стало результатом проектов поддержки самостоятельности, осуществляемых местными органами власти и НКО в различных регионах, однако в опросе не учитывались новые виды бездомных, такие как живущие в интернет-кафе и манга-кафе, поэтому реальное количество людей, нуждающихся в помощи, значительно больше.

Согласно исследованию ситуации с бездомными, проведенному Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения в январе 2022 года, количество бездомных по стране составило 3448 человек, что на 376 человек (9,8%) меньше, чем в предыдущем году. Оно было самым низким с 2003 года, когда началось исследование. Подавляющее большинство составили мужчины – 3187 человек, женщин было 162, у 99 человек не удалось визуально определить пол из-за тёплой одежды.

По городам больше всего бездомных жило в городе Осака, 923 человека, что намного больше, чем 703 человека в 23 районах Токио. Далее следуют Йокогама (285), Фукуока (182) и Кавасаки (161). В 23 округах столицы и городах, определённых указами правительства, проживает в общей сложности 2737 человек, что составляет 80% от общего числа.

По префектурам больше всего бездомных было в преф. Осака, 966 человек, за ней следуют столичный округ Токио (770 чел.) и преф. Канагава (536). В 12 префектурах бездомных не выявлено, это Аомори, Иватэ, Акита, Ямагата, Фукуи, Нагано, Сига, Нара, Тоттори, Симанэ, Ямагути и Нагасаки. Наибольшее годовое снижение количества бездомных произошло в префектуре Канагава (снижение на 151) и Токио (снижение на 92).

По месту проживания – в городских парках жило 849 человек, у рек – 828 человек, у дорог – 735 человек, в зданиях станций – 197 человек, в других объектах – 839 человек.

Фотография к заголовку: PIXTA

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