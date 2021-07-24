Отношение женщин к браку в Японии: важна не только любовь, но и семейные финансы

Отношение женщин к браку в Японии: важна не только любовь, но и семейные финансыОбщество
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В ходе интернет-опроса, проведенного информационным сайтом о смене места работы для женщин «Онна-но тэнсёку type» в июне 2021 года, на вопрос о минимальном желаемом годовом доходе брачного партнёра чаще всего называли сумму в 5-6 миллионов йен (29,7%), затем – от 4 до 5 миллионов йен (21,3%). Средний показатель составил 5,26 миллиона йен.
На вопрос о том, что делать, если потенциальный партнёр попросит уволиться с работы после заключения брака, 42,9% ответили, что не собираются этого делать вне зависимости от его годового дохода. Среди комментариев в свободной форме некоторые писали, что в таком случае будут работать без его ведома, либо же просто не собираются выходить замуж за человека, который потребует уволиться.
С другой стороны, 43,8% респондентов намерены в таком случае уволиться – одни в случае, если у партнёра достаточно большой годовой доход, другие –вне зависимости от дохода.
На вопрос о годовом доходе партнёра, при котором можно уволиться, 25,7% респондентов назвали сумму в 10 миллионов йен и более, следующим по частоту был ответ «от 8 до 10 миллионов йен» (25,1%), а в среднем этот показатель составил 8,36 миллиона йен.
Согласно ежегодному исследованию Национального налогового агентства, средняя годовая зарплата в 2019 году составляла 5,4 миллиона йен для мужчин и 2,96 миллиона йен для женщин. Таким образом, средний годовой доход партнёра, при котором женщины считают возможным прекратить работать, примерно равен совокупному среднему доходу мужа и жены, то есть в том, что называли примерно эту сумму как необходимое условие увольнения, есть своя логика.
Тех, кто не собирается бросать работу вне зависимости от доходов партнёра, спросили о причинах такого отношения. Чаще всего респонденты отвечали, что хотят зарабатывать деньги, которыми могут сами свободно распоряжаться (78,2%), и что не хотят терять связь с обществом (74,4%). Иногда указывали на риск развода (42,0%) и на свою уверенность в том, что смогут зарабатывать больше партнёра (3,5%).
Фотография к заголовку: PIXTA
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