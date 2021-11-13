Близится период выплаты премиальных: как в Японии используют бонусы?

После начала эпидемии многие люди отказались от путешествий и весёлых вечеринок с выпивкой в ресторанах. Сейчас число инфицированных по всей стране сокращается, повседневная жизнь постепенно возвращается в норму, но на удивление мало людей в связи с близящейся выплатой премиальных собираются как следует повеселиться. Влияет ли беспокойство о будущем на потребительское поведение?

Согласно опросу 3000 потребителей, проведенном токийской компанией Loyalty Marketing, которая обслуживает накопительные бонусные карты Ponta, на вопрос об использовании зимних премий (бонусов) чаще всего отвечали, что сохранят их как вклады и сбережения (37,8%). Этот ответ сохраняет первое место с момента его введения в опрос 8 лет назад. Кроме того, вложения в инвестиционные фонды с 2,4% впервые вошли в первую десятку, что свидетельствует о высоком уровне интереса к сбережению и приумножению накоплений.

На вопрос, какую часть бонуса они хотели бы вложить в накопления и инвестиции, 58,7% ответили, что больше половины.

В опросе, проведенном до пандемии коронавируса, путешествия с ночёвкой присутствовали примерно в 10% ответов, но в опросе этого года – только в 6,7%.

На вопрос о размере зимних бонусов из расчёта на одно домохозяйство в 23% случаев отвечали, что сумма составляет от 200 до 400 тысяч йен, а всего до 600 000 йен получает 62,8% респондентов.

Наиболее распространённой целью накопления во вкладах и сбережениях была подготовка к старости (56,2%), за ней следует подготовка к будущим расходам – покупка дома, обучение и т. п. (47,6%).

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