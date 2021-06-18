Более 17% японских семей в возрасте 65 лет и старше имеют накопления в 40 млн йен или более: ситуация с ипотеками и пенсиями

До недавнего времени немало людей, вероятно, планировали после тридцати купить дом, погасить ссуду с заработной платы за время работы и наслаждаться неторопливой пенсионной жизнью за счёт пенсионных пособий и пенсий. С расширением непостоянной занятости, снижением рождаемости и старением населения такой жизненный план может показаться нереальной сказкой для людей, которым сейчас 30-50 лет.

В ходе опроса, проведенного Кабинетом министров среди людей в возрасте 60 лет и старше по всей стране в 2020 году, процент людей, ответивших, что они не испытывают или почти не испытывают финансовых затруднений в повседневной составил 63,6%. Похоже, многим удалось обеспечить себе достаточное количество накоплений, позволяющее не бедствовать в старости, несмотря на снижение доходов после выхода на пенсию.

Как обстоят дела со сбережениями и долгами? Выяснилось, что чем старше возрастная группа, тем выше средняя сумма сбережений и доля домовладельцев. Наибольшая средняя сумма долга достигает пика у людей 30-40 лет, после чего снижается – вероятно, в связи с тем, что многие берут ипотечную ссуду после 30 лет, после чего постепенно выплачивают долг.

Чистые сбережения, то есть остаток от суммы сбережений за вычетом обязательств, увеличиваются с возрастом главы домохозяйства. Причиной резкого роста сбережений у возрастных групп старше 60 лет считается пенсионный доход тех, кто работал. К моменту выхода на пенсию их ипотечные кредиты выплачены, и домохозяйства, состоящие из людей в возрасте 60-80 лет и старше имеют больше чистых сбережений, чем другие возрастные группы.

Если посмотреть на распределение домохозяйств по размерам сбережений, то мы увидим, что 17,3% домохозяйств, где главе домохозяйства более 60 лет, имеют сбережения в размере 40 миллионов йен. Это значительно выше показателя в 11, 4% при учёте всех домохозяйств, состоящих из двух и более человек.

Медианная сумма сбережений для домохозяйств из двух и более человек составляет 10,33 млн йен, а в случае домохозяйств с главой старше 60 лет – 15,06 млн йен, то есть примерно в 1,5 раза больше.

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