Японская правительственная комиссия предлагает упразднить программу иностранных технических стажёров
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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Группа экспертов правительства Японии, которой поручено рассмотреть программу страны по приёму иностранных технических стажёров, призвала к её отмене и запуску новой программы, в которой особое внимание уделяется обеспечению рабочей силы.
В проекте промежуточного отчёта об обсуждениях комиссия также призвала правительство включить систему повышения квалификации в новую программу содействия среднесрочной и долгосрочной занятости.
Правительство представило действующую программу в 1993 году с целью внесения международного вклада, позволяя иностранцам приобретать навыки и знания в Японии в качестве стажёров и использовать их для экономического развития в своих странах.
В действительности, однако, программа в основном использовалась как средство покрытия нехватки рабочей силы в провинциальных районах и на малых и средних предприятиях.
Программа также создаёт много проблем, таких как невыплата заработной платы, ненормированный рабочий день и другие нарушения прав человека. В ответ на ряд случаев, когда стажёры убегали с рабочих мест из-за суровых условий труда, в декабре прошлого года комиссия начала обсуждать способы пересмотра программы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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