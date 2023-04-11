Японская правительственная комиссия предлагает упразднить программу иностранных технических стажёров

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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Группа экспертов правительства Японии, которой поручено рассмотреть программу страны по приёму иностранных технических стажёров, призвала к её отмене и запуску новой программы, в которой особое внимание уделяется обеспечению рабочей силы.

В проекте промежуточного отчёта об обсуждениях комиссия также призвала правительство включить систему повышения квалификации в новую программу содействия среднесрочной и долгосрочной занятости.

Правительство представило действующую программу в 1993 году с целью внесения международного вклада, позволяя иностранцам приобретать навыки и знания в Японии в качестве стажёров и использовать их для экономического развития в своих странах.

В действительности, однако, программа в основном использовалась как средство покрытия нехватки рабочей силы в провинциальных районах и на малых и средних предприятиях.

Программа также создаёт много проблем, таких как невыплата заработной платы, ненормированный рабочий день и другие нарушения прав человека. В ответ на ряд случаев, когда стажёры убегали с рабочих мест из-за суровых условий труда, в декабре прошлого года комиссия начала обсуждать способы пересмотра программы.

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