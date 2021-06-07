В Японии до 2031 года госслужащим повысят пенсионный возраст с 60 до 65 лет
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Токио, 4 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял закон о поэтапном повышении пенсионного возраста государственных служащих до 65 лет к 2031 финансовому году, сейчас он составляет 60 лет.
Законопроект, который уже был одобрен Палатой представителей, утверждён Палатой советников, верхней палатой парламента.
Шаги по повышению пенсионного возраста направлены на более эффективное использование знаний и опыта пожилых работников и решение острой нехватки рабочей силы на фоне стремительного старения населения страны.
Правительство будет повышать пенсионный возраст на один год каждые два года начиная с 2023 финансового года.
Достигшие 60 лет будут отстраняться от руководящих должностей, заработная плата будет снижена примерно до 70% от прежнего уровня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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