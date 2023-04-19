Новая японская программа стажировки для иностранных специалистов будет направлена на обеспечение рабочей силы

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Токио, 19 апреля (Jiji Press) - В среду группа экспертов японского правительства предложила запустить новую программу технического обучения для иностранных рабочих, призванную помочь обеспечить Японию рабочей силой.

Группа, которой было поручено пересмотреть программу по приему иностранных технических стажеров, в проекте промежуточного отчета, подготовленного в тот же день, призвала отменить существующую программу и создать новую.

По сравнению с проектом предложения по пересмотру, опубликованным комиссией 10 апреля, в последнем отчете сделан дополнительный акцент на необходимости приобретения человеческих ресурсов в условиях нехватки рабочей силы в стране.

В ответ на критику нынешней программы обучения как нарушающей права человека, в отчет также включены расширенные описания, связанные с необходимостью уделить достаточное внимание иностранным работникам.

Комиссия опубликует свой промежуточный отчет о пересмотре программы подготовки иностранных стажеров в конце этого месяца, планируя подготовить окончательный отчет осенью этого года.







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