Дух фронтира: пожилые японские иммигранты в Бразилии

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Сан-Паулу, 2 мая (Jiji Press) -- Три года назад иммигранты из Японии Кимура Такэо с супругой переселились в бедный северо-восточный регион Бразилии. Это решение было вызвано желанием семейной пары отблагодарить страну, принявшую их полвека назад.

Принять столь необычное для их возраста решение их побудило желание получить подлинный опыт фронтира. Кимуре и его жене Нобуэ было почти 90 лет, когда они переехали в сельскую местность района Табулейру-ду-Норти в штате Сеара, что в 10 часах дороги на автобусе или самолете от крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу.

89-летний Такэо родом из западнояпонской префектуры Окаяма, а 90-летняя Нобуэ - с отдаленного острова в префектуре Токио. Пара поселилась в Бразилии в 1956 году и до переезда жила в штате Сан-Паулу.

По словам Такэо, по сравнению со временем, когда они приехали в Бразилию, сейчас проблем практически нет: «До тех пор пока у нас есть вода, мы можем делать здесь все, что угодно. Это райское место».

В Табулейру-ду-Норти на территории полузаброшенных сельскохозяйственных угодий супруги разбили инжирный сад. Каждый день ранним утром и поздним вечером Такэо ухаживает за деревьями. Он избегает полуденного солнца, поскольку в это время дня температура воздуха здесь достигает 40 градусов Цельсия.













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