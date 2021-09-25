В Японии уже 86 510 человек перешагнуло 100-летний рубеж: рост числа долгожителей 51 год подряд, 88% из них – женщины

Число пожилых людей в возрасте 100 лет и старше, объявленное 15 сентября Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, обновляет рекорд уже 51 год подряд, и почти 90% от их числа составляют женщины. Такая тенденция характерна для всех стран, лидирующих по количеству долгожителей.

К 1 сентября 2021 года количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше по данным Базового реестра жителей увеличилось на 6060 человек по сравнению с предыдущим годом и составило 86 510 человек, этот показатель растёт 51 год подряд. Япония – одна стран-лидеров по продолжительности жизни, при этом среди достигших возраста 100 лет преобладают женщины, составляя 88,4% от общей численности.

Самая старая женщина – Танака Канэ, живущая в городе Фукуока, ей 118 лет. Она официально зарегистрирована Книгой рекордов Гиннесса как самый старый человек в мире в марте 2019 года. Самый старый мужчина – Уэда Микидзо, который живёт в городе Нара, ему 111 лет.

В 1963 году, когда был принят Закон о социальном обеспечении пожилых людей, в стране насчитывалось 153 пожилых человека в возрасте 100 лет и старше, их число превысило 1000 в 1981 году, 10 000 в 1998 году и продолжает расти.

По префектурам наибольшее число пожилых людей в возрасте 100 лет и старше на 100 000 населения составляло 134,75 в префектуре Симанэ, а наименьшее – 42,4 в префектуре Сайтама. Общая тенденция такова, что удельный показатель количества долгожителей больше в западной части страны и меньше в восточной, особенно в мегаполисах, в частности в регионе Канто, где находится Токио.

Количество людей старше 100 лет на 100 000 населения по префектурам

Лидеры списка префектур Конец списка префектур Симанэ 134,75 Сайтама 42,40 Коти 126,29 Айти 44,42 Кагосима 118,74 Тиба 49,12 Тоттори 114,11 Канагава 49,55 Ямагути 111,47 Осака 49,75

Составлено Nippon.com по данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии

Фотография к заголовку: PIXTA

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