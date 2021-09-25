В Японии уже 86 510 человек перешагнуло 100-летний рубеж: рост числа долгожителей 51 год подряд, 88% из них – женщины

В Японии уже 86 510 человек перешагнуло 100-летний рубеж: рост числа долгожителей 51 год подряд, 88% из них – женщиныОбщество Жизнь Здоровье
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К 1 сентября 2021 года количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше по данным Базового реестра жителей увеличилось на 6060 человек по сравнению с предыдущим годом и составило 86 510 человек, этот показатель растёт 51 год подряд. Япония – одна стран-лидеров по продолжительности жизни, при этом среди достигших возраста 100 лет преобладают женщины, составляя 88,4% от общей численности.
Самая старая женщина – Танака Канэ, живущая в городе Фукуока, ей 118 лет. Она официально зарегистрирована Книгой рекордов Гиннесса как самый старый человек в мире в марте 2019 года. Самый старый мужчина – Уэда Микидзо, который живёт в городе Нара, ему 111 лет.
В 1963 году, когда был принят Закон о социальном обеспечении пожилых людей, в стране насчитывалось 153 пожилых человека в возрасте 100 лет и старше, их число превысило 1000 в 1981 году, 10 000 в 1998 году и продолжает расти.
По префектурам наибольшее число пожилых людей в возрасте 100 лет и старше на 100 000 населения составляло 134,75 в префектуре Симанэ, а наименьшее – 42,4 в префектуре Сайтама. Общая тенденция такова, что удельный показатель количества долгожителей больше в западной части страны и меньше в восточной, особенно в мегаполисах, в частности в регионе Канто, где находится Токио.
Количество людей старше 100 лет на 100 000 населения по префектурам
|Лидеры списка префектур
|Конец списка префектур
|Симанэ
|134,75
|Сайтама
|42,40
|Коти
|126,29
|Айти
|44,42
|Кагосима
|118,74
|Тиба
|49,12
|Тоттори
|114,11
|Канагава
|49,55
|Ямагути
|111,47
|Осака
|49,75
Составлено Nippon.com по данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии
Фотография к заголовку: PIXTA
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