Япония – мировой лидер по показателям старения населения: 30% населения в возрасте 65 лет и старше

С древних времён человечество мечтало о долголетии и бессмертии – и теперь, вероятно, близится время, когда нам придётся продолжать работать и после 70 лет.

Согласно оценкам, составленным Министерством внутренних дел и коммуникаций 20 сентября в преддверии Дня почитания старших, одного из национальных праздников, число пожилых людей в возрасте 65 лет и старше достигло рекордного уровня в 36,4 миллиона, что на 220 000 больше, чем в предыдущем году. В стране этого возраста достигло 15,83 миллиона мужчин и 20,57 миллиона женщин, то есть женщин на 4,74 миллиона больше.

При этом общая численность населения по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 510 000. Доля пожилых людей в общей численности населения также увеличилась на 0,3 пункта до рекордного уровня в 29,1%.

Показатель старения населения (доля населения старше 65 лет) по сравнению с данными ООН о других странах гораздо выше – на 5% выше, чем в Италии (23,6%), которая занимает второе место после Японии.

Страны с высокой долей пожилых людей в мире

Страна или территория Население (млн чел.) Люди 65 лет и старше Доля пожилых (%) Япония 125,22 36,40 29,1 Италия 60,37 14,25 23,6 Португалия 10,17 2,35 23,1 Финляндия 5,55 1,27 23,0 Греция 10,37 2,35 22,6 Мартиника 0,37 0,08 22,3 Германия 83,90 18,44 22,0 Республика Мальта 0,44 0,01 21,8 Болгария 6,9 1,5 21,8 Хорватия 4,08 0,88 21,7

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций «Статистические разделы», тема «Оценка численности населения» от 15 сентября 2021 г.; данные для других стран приведены по оценке на 1 июля 2021 г. из отчёта ООН «Перспективы народонаселения в мире» 2019 г.

Число работающих пожилых людей с 2004 года увеличивается 17 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 9,06 миллиона в 2020 году. Наибольшую возрастную группу среди них составляет поколение бэби-бумеров, примерно с 2017 года достигающее 70-летнего возраста.

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