Япония – мировой лидер по показателям старения населения: 30% населения в возрасте 65 лет и старше

Япония – мировой лидер по показателям старения населения: 30% населения в возрасте 65 лет и старшеОбщество Здоровье
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Согласно оценкам, составленным Министерством внутренних дел и коммуникаций 20 сентября в преддверии Дня почитания старших, одного из национальных праздников, число пожилых людей в возрасте 65 лет и старше достигло рекордного уровня в 36,4 миллиона, что на 220 000 больше, чем в предыдущем году. В стране этого возраста достигло 15,83 миллиона мужчин и 20,57 миллиона женщин, то есть женщин на 4,74 миллиона больше.
При этом общая численность населения по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 510 000. Доля пожилых людей в общей численности населения также увеличилась на 0,3 пункта до рекордного уровня в 29,1%.
Показатель старения населения (доля населения старше 65 лет) по сравнению с данными ООН о других странах гораздо выше – на 5% выше, чем в Италии (23,6%), которая занимает второе место после Японии.
Страны с высокой долей пожилых людей в мире
|Страна или территория
|Население (млн чел.)
|Люди 65 лет и старше
|Доля пожилых (%)
|Япония
|125,22
|36,40
|29,1
|Италия
|60,37
|14,25
|23,6
|Португалия
|10,17
|2,35
|23,1
|Финляндия
|5,55
|1,27
|23,0
|Греция
|10,37
|2,35
|22,6
|Мартиника
|0,37
|0,08
|22,3
|Германия
|83,90
|18,44
|22,0
|Республика Мальта
|0,44
|0,01
|21,8
|Болгария
|6,9
|1,5
|21,8
|Хорватия
|4,08
|0,88
|21,7
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций «Статистические разделы», тема «Оценка численности населения» от 15 сентября 2021 г.; данные для других стран приведены по оценке на 1 июля 2021 г. из отчёта ООН «Перспективы народонаселения в мире» 2019 г.
Число работающих пожилых людей с 2004 года увеличивается 17 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 9,06 миллиона в 2020 году. Наибольшую возрастную группу среди них составляет поколение бэби-бумеров, примерно с 2017 года достигающее 70-летнего возраста.
Фотография к заголовку: PIXTA
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