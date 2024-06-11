24-летний яхтсмен побил японский рекорд по одиночному плаванию вокруг света
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Нисиномия, префектура Хёго, 9 июня (Jiji Press). Кимура Хироцугу, 24-летний сотрудник компании, стал самым молодым японцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на парусном судне без заходов в порт и не получая припасов.
Кимура, который живет в г. Нисиномия, префектура Хёго, сделал это в возрасте 24 лет и 9 месяцев, побив предыдущий рекорд в 26 лет и 10 месяцев, установленный 30 лет назад морским искателем приключений Сираиси Кодзиро, которому сейчас 57 лет.
Около 10:30 парусник Кимуры прибыл к причалу яхтенной гавани в Нисиномии примерно после 230 дней плавания, его приветствовали около 100 человек, включая поклонников и местных жителей.
«Я очень рад, что наконец вернулся после успешного кругосветного плавания», – сказал Кимура с улыбкой на церемонии, проведенной перед пирсом в честь его благополучного возвращения. 85-летний морской искатель приключений Хори Кэнъити также присутствовал на мероприятии, чтобы поздравить Кимуру.
Кимура отправился в плавание в октябре 2023 года, проследовал на восток через Тихий океан и миновал южные оконечности Южной Америки и Африки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]