Япония и США открывают первые переговоры по сотрудничеству в области оборонного оборудования
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Токио, 9 июня (Jiji Press). Япония и США открыли в Токио первую встречу Форума по закупкам и устойчивому развитию оборонно-промышленного сотрудничества (DICAS).
На встрече правительственные чиновники обсудили совместную разработку и производство оборонной техники. Обе страны будут работать над созданием цепочки поставок оборудования, чтобы укрепить свои возможности продолжать боевые действия, заручившись сотрудничеством оборонной промышленности обеих стран.
О создании форума договорились премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байденом во время государственного визита Кисиды в США в апреле.
Ключевые вопросы включают в себя укрепление системы производства ракет ПВО, в которых страны испытывают глобальный дефицит в условиях военной агрессии России против Украины, а также проведение технического обслуживания военных кораблей и истребителей США на коммерческих объектах в Японии.
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