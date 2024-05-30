Дать отпор жесткой линии Китая: развитие сотрудничества Японии, США и Филиппин в обеспечении безопасности в Южно-Китайском море

В ответ на жесткую позицию, демонстрируемую Китаем в Южно-Китайском море, Филиппины, США и Япония быстрыми темпами наращивают трехстороннее сотрудничество в обеспечении безопасности. По итогам состоявшегося в апреле первого трехстороннего японо-американо-филиппинского саммита было опубликовано совместное «Заявление об общем видении перспектив». Китай решительно этому противится.

Жесткая позиция Китая по отношению к Филиппинам

В Южно-Китайском море Китай продолжает противостояние с Филиппинами, а также Вьетнамом, Малайзией и рядом других участников по поводу территориальных и морских прав в районах островов Спратли (Наньша), Парасельских островов (Сиша) и ряда других. Китай расширяет свой контроль в Южно-Китайском море посредством использования военной силы или угрозы ее применения с 1970-х годов. В 2012 году Китай использовал суда своей Береговой охраны, чтобы отнять у Филиппин контроль над отмелью Скарборо (Хунъянь). После этого Китай продолжил наращивать свое присутствие в Южно-Китайском море, активно укрепляя военные базы на созданных им искусственных островах, а также активизируя деятельность судов Береговой охраны и кораблей Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

С 2023 года Филиппины очевидно вновь стали целью предпринимаемых Китаем попыток силой изменить статус-кво. В феврале 2023 года в акватории у подводных рифов Вторая отмель Томаса (Жэньай) в составе островов Спратли (Наньша), которые филиппинские вооруженные силы контролируют, разместив на постоянной основе морских пехотинцев на посаженном на мель большом десантном корабле «Сьерра Мадре», судно Береговой охраны Китая создавало препятствия навигации патрульного катера Службы береговой охраны Филиппин, направляя на него лазер боевого уровня. В августе судно Береговой охраны Китая направило водомет на филиппинский патрульный катер, пытавшийся доставить пополнение припасов морским пехотинцам на Второй отмели Томаса. К тому же, в октябре судно Береговой охраны Китая, пытаясь воспрепятствовать снабжению филиппинцев на Второй отмели Томаса, создало ситуацию столкновения с филиппинским катером снабжения. Более того, в марте 2024 года судно Береговой охраны Китая использовало мощные водометы против филиппинского катера снабжения, в результате чего катеру был нанесен ущерб, а экипажу – травмы.



Судно Береговой охраны Китая быстро сближается с катером Службы береговой охраны Филиппин (на переднем плане), 30 июня 2023 г., акватория Южно-Китайского моря вблизи Второй отмели Томаса

Причина – политический разворот президента Маркоса-младшего?

Одной из причин перехода Китая к столь жесткой линии по отношению к Филиппинам в Южно-Китайском море, по-видимому, стал разворот в политике, предпринятый президентом этой страны Фердинандом Маркосом-младшим, вступившим в должность в июне 2022 года. Его предшественник на посту президента Родриго Дутерте, с одной стороны, непрестанно конфликтуя с союзником по альянсу – Соединенными Штатами Америки, одновременно стремился к укреплению отношений с Китаем. Хотя в июле 2016 года Международный арбитраж вынес решение, полностью отвергающие притязания Китая в Южно-Китайском море, Дутерте не стал решительно требовать от Китая соблюдать этот вердикт. Он нанес визит в Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых достиг договоренности об оказании крупной финансовой помощи со стороны Китая в налаживании филиппинской инфраструктуры. С другой стороны, он прекратил или уменьшил масштабы совместных учений филиппинских вооруженных сил с вооруженными силами США, объявил о разрыве соглашения с Соединенными Штатами о выездных войсках, пошатнув союзнические отношения двух стран.

В противоположность этому Маркос-младший явно продемонстрировал, что он не намерен вести с Китаем никаких переговоров о суверенитете, однозначно потребовав от Китая соблюдать решение Международного арбитража, вынесенное в 2016 году. Вместе с тем он пошел по пути укрепления союзнических отношений с Соединенными Штатами. В сентябре 2022 года Маркос-младший нанес визит в эту страну, в ходе которого подтвердил с президентом США Джо Байденом важность американо-филиппинского Договора о взаимной обороне. В феврале 2023 года, во время визита в Манилу министра обороны США Ллойда Остина, стороны договорились позволить американским вооруженным силам использовать еще четыре базы, в том числе одну расположенную близко к Тайваню, помимо тех пяти, использование которых допускалось и прежде, на основании заключенного в 2014 году Договора об усилении оборонного сотрудничества, позволившего ВС США пользоваться филиппинскими военными базами. Также было решительно усилено американо-филиппинское военное сотрудничество – расширились масштабы совместных тренировок американских и филиппинских вооруженных сил, таких, как в первую очередь крупнейшие ежегодные американо-филиппинские учения «Баликатан».

В качестве причины того, что корабли ВМФ Китая препятствуют следованию филиппинских катеров снабжения, направляющихся на Вторую отмель Томаса, китайская сторона заявляет о том, что администрация Маркоса младшего не соблюдает «договоренность», достигнутую между администрацией Дутерте и властями КНР. По заявлениям китайской стороны, этой двусторонней межгосударственной договоренностью предусматривается, что китайская сторона не будет возражать против снабжения филиппинской стороной до тех пор, пока осуществляемые филиппинской стороной поставки на Вторую отмель Томаса ограничиваются водой и продовольствием и не включают в себя завоз материалов, необходимых для ремонта и усиления объектов.

Китай обвиняет администрацию Маркоса-младшего в доставке на Вторую отмель Томаса строительных материалов и других предметов снабжения, оправдывая таким образом чинимые им помехи навигации катеров снабжения. В свою очередь администрация Маркоса-младшего заявила, что ей неизвестно ни о какой «договоренности», о которой утверждает Китай, ясно дав понять, что отвергла бы ее, даже если допустить, что такая договоренность имела место.

Безусловно, даже допуская наличие достигнутой с администрацией Дутерте «договоренности», о которой говорит Китай, эта договоренность, не будучи оформлена должным образом в виде официального международного документа, ни к чему не обязывает политическую власть под руководством Маркоса-младшего. Тем не менее, Китай, ссылаясь на данную договоренность в качестве причины, оправдывающей его жесткие действия в Южно-Китайском море, добивается, чтобы возглавляемая Маркосом-младшим филиппинская власть осуществила возврат к курсу администрации Дутерте в вопросах, связанных с Южно-Китайским морем. Это явная попытка силой заставить другую страну изменить свою политику.

Правительство Маркоса-младшего усиливает сотрудничество в обеспечении безопасности с Японией и США

Однако попытки Китая оказанием силового давления добиться разворота политического курса Филиппин не только не приносят успеха, но к настоящему моменту, скорее, возымели прямо противоположный результат. Правительство Маркоса-младшего не только отказывается удовлетворять требования Китая, связанные с Южно-Китайским морем, но за счет наращивания сотрудничества в обеспечении безопасности с Японией и Соединенными Штатами Америки укрепляет свою позицию с тем, чтобы дать Китаю отпор.

В апреле 2024 года премьер-министр Кисида Фумио нанес официальный визит в Соединенные Штаты, где, пользуясь возможностью, которую предоставил саммит с президентом Байденом, также принял участие в первой трехсторонней японо-американо-филиппинской встрече на высшем уровне. В совместном заявлении участников по ее итогам под названием «Общее видение перспектив», стороны подчеркнули, что Японию, США и Филиппины объединяют общие основополагающие ценности – свобода, демократия, соблюдение прав человека, а также верховенство закона, и их общее видение будущего – это международный порядок, основанный на верховенстве права, а также свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

Более того, в этом совместном заявлении содержится однозначная и жесткая критика силовых действий Китая в Южно-Китайском море. В документе отмечено, что опасные напористые действия Китая в Южно-Китайском море вызывают «серьезную озабоченность». Вместе с тем указывается, что серьезную озабоченность вызывают неоднократные действия Китая, препятствующие филиппинским судам пользоваться своим правом свободы навигации в открытых водах, а также создание помех на путях снабжения Второй отмели Томаса.

Таким образом японский, американский и филиппинский лидеры продемонстрировали позицию, которая «решительно отвергает попытки воспрепятствовать путем угроз и опасных действий гражданскому и военному морскому судоходству, а также обеспечению морской безопасности в Южно-Китайском море». То есть Япония, Соединенные Штаты и Филиппины, разделяя глубокую озабоченность по поводу действий судов Береговой охраны Китая у Второй отмели Томаса, предпринимаемых с целью воспрепятствовать работе филиппинских судов снабжения, договорились вместе противостоять действиям китайских судов береговой охраны и морской милиции.

Три страны – Япония, США и Филиппины также ясно объявили о конкретных мерах сотрудничества в обеспечении безопасности на море. В 2023 году ведомства береговой охраны Японии, Соединенных Штатов и Филиппин провели совместные тренировки, а в 2024 году в Индо-Тихоокеанском регионе состоятся совместные трехсторонние учения, в ходе которых личный состав служб береговой охраны Японии и Филиппин будут участвовать в совместных тренировках на борту патрульного судна американского управления береговой охраны. Три страны также продемонстрировали курс на развитие оборонного сотрудничества через проведение совместных тренировок военно-морскими силами Японии, США и Филиппин, а также оказание Японией и Соединенными Штатами помощи в модернизации филиппинского оборонного потенциала.

Было объявлено о планах провести в 2025 году в водах вблизи Японии совместные учения военно-морских сил трех стран. Можно утверждать, что Япония и Соединенные Штаты не просто во всей очевидностью продемонстрировали, что поддерживают позицию Филиппин в противостоянии китайскому давлению в Южно-Китайском море, но и выработали конкретный курс по укреплению возможностей Филиппин обеспечивать соблюдение закона на море, а также усилению оборонного потенциала этой страны.

Чем ответить на протесты со стороны Китая?

Китай продемонстрировал решительное неприятие совместного заявления лидеров Японии, Соединенных Штатов и Филиппин об общем видении перспектив. Директор Департамента по делам Азии китайского внешнеполитического ведомства Лю Цзиньсун вызвал атташе посольства Японии в КНР Ёкоти Акиру, чтобы выразить ему решительный протест. Пресс-секретарь китайского оборонного ведомства У Цянь выступил с критикой в адрес Филиппин, заявив, что в вопросе Южно-Китайского моря Филиппины поощряют к вмешательству сторонние силы своими фальшивыми утверждениями о том, что маленькие Филиппины несут ущерб от большого Китая. При этом газета «Жэньминь жибао» опубликовала редакционную статью, в которой японо-американо-филиппинское совместное заявление об общем видении перспектив критикуется как клеветнический антикитайский выпад, а усиление японо-американо-филиппинского партнерства осуждается как стремление сформировать эксклюзивную «малую группу», что создает большие риски для региональной стабильности.

Столь решительный протест со стороны Китая показывает: Китай осознает, что развитие японо-американо-филиппинского сотрудничества в обеспечении безопасности становится серьезным препятствием для реализации его собственных целей и интересов в Южно-Китайском море. То есть, именно усиление японо-американо-филиппинского сотрудничества, направленного на реализацию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, позволяет оказывать мощное сдерживающее воздействие на попытки Китая силой изменить статус-кво в Южно-Китайском море.

Совместная с Соединенными Штатами поддержка Филиппин как наиболее слабой страны из трех перед давлением со стороны Китая является сотрудничеством, направленным на отстаивание верховенства закона в Южно-Китайском море. Если в Южно-Китайском море создастся положение, при котором власть закона отвергается, а сила используется для того, чтобы изменять существующий статус-кво, то негативное воздействие неизбежно распространится на Индийский океан, зону Тайваньского пролива, а также Восточно-Китайское море. Поддержание стабильности в Южно-Китайском море через усиление сотрудничества в обеспечении безопасности между Японией, США и Филиппинами выступает непременным условием для построения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Фотография к заголовку: Президент США Джо Байден (в середине), премьер-министр Японии Кисида Фумио (справа) и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший (слева) перед началом трехстороннего саммита в Белом доме, 11 апреля 2024 г. (AFP / Jiji Press)

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