Япония стремится укрепить связи с США и Филиппинами ввиду активизации Китая

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Токио, 16 апреля (Jiji Press). В ежегодном отчёте правительства Японии по внешней политике, опубликованном 16 апреля, подчёркивается политика страны по укреплению трёхстороннего сотрудничества с Соединёнными Штатами и Филиппинами, чтобы эффективнее противостоять растущему давлению со стороны Китая.

Япония решительно выступает против любых действий, которые могут привести к усилению напряжённости, говорится в «Дипломатической синей книге 2024 года», представленной министром иностранных дел Камикавой Ёко, о ситуации в Южно-Китайском море, где Китай усиливает свои гегемонистские действия.

В свете сложной стратегической обстановки Япония будет работать над реализацией трёхстороннего сотрудничества с Соединёнными Штатами и Филиппинами, говорится в докладе.

В то же время Япония подчеркнула в докладе важность совместной работы с Китаем в решении общих проблем.

В докладе также говорится, что важно всесторонне продвигать взаимовыгодные стратегические отношения между Японией и Китаем и строить конструктивные и стабильные двусторонние отношения усилиями обеих сторон.

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