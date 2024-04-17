Япония стремится укрепить связи с США и Филиппинами ввиду активизации Китая
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Токио, 16 апреля (Jiji Press). В ежегодном отчёте правительства Японии по внешней политике, опубликованном 16 апреля, подчёркивается политика страны по укреплению трёхстороннего сотрудничества с Соединёнными Штатами и Филиппинами, чтобы эффективнее противостоять растущему давлению со стороны Китая.
Япония решительно выступает против любых действий, которые могут привести к усилению напряжённости, говорится в «Дипломатической синей книге 2024 года», представленной министром иностранных дел Камикавой Ёко, о ситуации в Южно-Китайском море, где Китай усиливает свои гегемонистские действия.
В свете сложной стратегической обстановки Япония будет работать над реализацией трёхстороннего сотрудничества с Соединёнными Штатами и Филиппинами, говорится в докладе.
В то же время Япония подчеркнула в докладе важность совместной работы с Китаем в решении общих проблем.
В докладе также говорится, что важно всесторонне продвигать взаимовыгодные стратегические отношения между Японией и Китаем и строить конструктивные и стабильные двусторонние отношения усилиями обеих сторон.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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