«Большая семёрка» становится политическим игроком: крупнейшие демократии мира проведут 50-й саммит

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Токио, 11 июня (Jiji Press). 13 июня крупнейшие демократические страны мира проведут свой 50-й саммит, что станет важной вехой для этой структуры, которая начиналась как экономический форум, но с тех пор превратилась в игрока в глобальной политике и сейчас включает семь стран, в том числе Японию и США.

Разделяя общие ценности, крупнейшие страны в рамках этой структуры обсуждали ответы на политические проблемы, волнующие международное сообщество, и подтверждали своё единство. Предстоящий трёхдневный саммит лидеров стран «Большой семерки» и Европейского Союза пройдёт в южном итальянском регионе Апулия.

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