Страны G-7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины

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Вашингтон, 17 апреля (Jiji Press). Министры финансов и главы центральных банков стран «Большой семёрки» крупнейших демократических стран подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины в условиях вторжения России.

«Мы по-прежнему привержены осуществлению и обеспечению соблюдения дальнейших финансовых и экономических санкций» против России, заявили высшие финансовые и монетарные чиновники «Большой семёрки» в заявлении, опубликованном после их встречи в Вашингтоне. «Мы едины в нашем осуждении этой войны и призываем Россию немедленно положить ей конец», – говорится в заявлении.

От Японии на встрече присутствовали министр финансов Судзуки Сюнъити и управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо. В переговорах также принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко.

В то время, когда йена, вона и валюты многих развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой резко падают по отношению к доллару, официальные лица подтвердили обязательство «Большой семёрки» от мая 2017 года о том, что «чрезмерная волатильность и беспорядочные движения обменных курсов могут иметь неблагоприятные последствия» и высказались за экономическую и финансовую стабильность.

«Стремление «Большой семёрки» принять политические меры было подтверждено на основе позиции Японии», – заявил журналистам после встречи заместитель министра финансов Японии по международным делам Канда Масато.

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