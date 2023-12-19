Глава МИД России: обсуждение вопроса Северных территорий закончено, никаких переговоров с Японией

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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Министр иностранных дел России Лавров в интервью правительственному Первому каналу 18 декабря заявил, что у России «больше нет территориальных споров» ни с одной страной, включая Японию. Он сказал, что вопрос о Северных территориях «решён», указав, таким образом, что он не будет предметом будущих переговоров.

Согласно опубликованным материалам пресс-конференции, Лавров опроверг недавние комментарии президента США Байдена о том, что Россия угрожает после Украины атаковать страны-члены НАТО. Он заявил, что с НАТО нет территориальных споров, и в том же духе высказался о Японии.

Президент России Владимир Путин 18 декабря выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, намеченных на март следующего года. Поскольку его пятый срок на этом посту ему обеспечен, администрация Путина, скорее всего, сохранит позицию, согласно которой территориальные вопросы решены, даже при возможности диалога с Японией.

Поправки к Конституции России 2020 года, фактически отменяющие ограничения президентских сроков, также включали пункт, в принципе запрещающий уступку территорий.

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