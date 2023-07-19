Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию

Новости

Токио, 18 июля (Jiji Press). Правительство Японии планирует расширить сферу действия своего запрета на экспорт автомобилей в Россию, включив в него широкий спектр подержанных автомобилей, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Япония в апреле прошлого года запретила поставки в Россию автомобилей стоимостью 6 миллионов йен и более в рамках своего запрета на экспорт предметов роскоши в страну.

Распространение запрета на подержанные автомобили, пользующиеся большим спросом в России, является частью усилий Токио по ужесточению санкций против Москвы в связи с её вторжением в Украину.

Правительство Японии в настоящее время рассматривает вопрос о запрете экспорта в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объёмом двигателя более 1900 куб. см, а также всех гибридных, подключаемых гибридных и электрических транспортных средств.

Эта мера означает, что типы автомобилей, которые можно будет экспортировать в Россию, будут ограничены некоторыми компактными автомобилями.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме