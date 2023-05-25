Япония передаёт Украине две машины Сил самообороны

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Токио, 24 мая (Jiji Press). Япония передала Украине два грузовика Сил самообороны в составе первой партии из примерно 100 машин, которые планировалось предложить этой стране в условиях российской агрессии.

На церемонии передачи в Минобороны в Токио посол Украины в Японии Сергей Корсунский выразил благодарность, подчеркнув важность поддержки Японии.

Посол сказал, что хочет как можно скорее сообщить хорошие новости людям в своей стране.

Не ранее июня модернизированные шестиместные грузовики будут доставлены гражданским судном в Польшу, а затем в Украину.

Помощь в виде 100 автомобилей пообещал премьер-министр Японии Кисида Фумио на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме в 21 мая. Среди этих транспортных средств будут 10-местные автомобили повышенной проходимости и грузовики для работ по уборке разрушенных построек.

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