Премьер-министр Японии Кисида Фумио распорядился продолжить санкции против России
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Токио, 23 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио распорядился о продолжении жёстких санкций против России и поддержке Украины в сотрудничестве с другими членами Большой семёрки.
Через шесть месяцев после того, как Россия начала войну в Украине, Кисида на встрече соответствующих министров, включая министра иностранных дел Хаяси Ёсимасу, министра финансов Судзуки Сюнъити, министра промышленности Нисимуру Ясутоси и министра обороны Хамаду Ясукадзу издал такое распоряжение. Кисида присутствовал на встрече онлайн в связи с изоляцией из-за COVID-19.
Премьер-министр также потребовал принять все возможные меры для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов, защиты Японии и защиты японских граждан за границей.
«Это вторжение угрожает самим основам международного порядка», – заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу на пресс-конференции после встречи.
«Страны G-7 и остальное международное сообщество должны сохранять единство в реагировании (на ситуацию в Украине) с твердой решимостью защищать мир и порядок», – заявил этот высокопоставленный представитель правительства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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