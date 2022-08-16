Бывший японский пленный призывает к миру в Украине
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Токио, 15 августа (Jiji Press). Тикада Акиёси, задержанный Советским Союзом после окончания Второй мировой войны, призывает к миру в Украине, где он жил как пленный.
96-летний Тикада, проживающий в Фусса (Токио), глубоко сожалеет о продолжающейся военной агрессии России против Украины.
Россия «не отличается от Советского Союза того времени, который нарушил свой договор (с Японией) и продолжал вторжение даже после окончания войны», – сказал он.
«Война никогда больше не должна повториться. Многие люди должны знать ценность жизни», – добавил он.
Тикаде, родившемуся в Токио, было 19 лет, когда его призвали на войну в феврале 1945 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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