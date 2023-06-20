В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
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Токио, 19 июня (Jiji Press). Правящая коалиция Японии рассмотрит вопрос о добавлении предметов, связанных с обезвреживанием наземных мин и обучением, в список оборонного оборудования, которое стране разрешено экспортировать, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
Должностные лица на рабочем уровне от правящей Либерально-демократической партии и её партнера по коалиции Комэйто 21 июня начнут серьёзное обсуждение пересмотра руководящих принципов страны в отношении передачи оборонной техники. Они планируют прийти к определённому выводу уже этим летом.
Текущие руководящие принципы позволяют Японии экспортировать оборонное оборудование, связанное со спасательными операциями, транспортировкой, оповещением, наблюдением и разминированием, в страны, которые сотрудничают с Токио в сфере национальной безопасности.
В конце прошлого года японское правительство предложило добавить в список оборудование для обезвреживания мин и обучения, но правящий лагерь отложил решение по этому вопросу.
Правительство считает, что оборудование для разминирования поможет Украине восстановиться после войны с Россией. Оно также рассматривает возможность экспорта учебных самолётов в Юго-Восточную Азию, чтобы противостоять морской экспансии Китая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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