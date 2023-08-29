Поминовение предков Северных территорий: бывшие жители проводят церемонию в морских просторах - Хоккайдо, Япония

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Саппоро, 28 августа (Jiji Press) - Началась программа, в рамках которой бывшие японские жители северо-западных островов Тихого океана, контролируемых Россией, могут помолиться за своих предков с борта корабля.

Судно «Этупирка», на борту которого находится около 70 участников, отплыло от группы островков Хабомаи, расположенных среди островов, на которые давно претендует Япония и которые в стране известны как Северные территории.

До сентября планируется провести еще пять рейсов в рамках ежегодной программы, которая стартовала в прошлом году.

Среди участников понедельника был Хатакэяма Такэси, 87-летний бывший житель Сибоцу, входящего в состав Хабомаи.

«Я принял участие в программе, полагая, что это, возможно, последний шанс», - сказал Хатакэяма, чьи братья и сестры похоронены на Сибоцу. «Я хотел бы отправиться на свой остров и помолиться», - сказал он.

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