Россия отменила программу безвизового посещения Северных территорий бывшими жителями из Японии

Политика

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Российское правительство 5 сентября в одностороннем порядке отменило программу, разрешающую безвизовое посещение спорных островов их бывшими жителями, живущими сейчас в Японии, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Кремль, похоже, пытается сильнее напугать Японию в ответ на её санкции против России из-за войны в Украине. Москва объявила Японию недружественной страной.

Четыре контролируемых Россией острова, называемые в Японии Северными территориями, являются объектом давнего территориального спора двух стран.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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