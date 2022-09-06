Россия отменила программу безвизового посещения Северных территорий бывшими жителями из Японии
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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Российское правительство 5 сентября в одностороннем порядке отменило программу, разрешающую безвизовое посещение спорных островов их бывшими жителями, живущими сейчас в Японии, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.
Кремль, похоже, пытается сильнее напугать Японию в ответ на её санкции против России из-за войны в Украине. Москва объявила Японию недружественной страной.
Четыре контролируемых Россией острова, называемые в Японии Северными территориями, являются объектом давнего территориального спора двух стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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