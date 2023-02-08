Япония возрождает более жёсткую формулировку территориального спора с Россией
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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Япония вновь использовала более жёсткую формулировку в призыве, принятом на ежегодном мероприятии, направленном на возвращение четырёх удерживаемых Россией островов, которые в Японии называют Северными территориями.
В обращении впервые за пять лет контроль России над островами назван незаконной оккупацией.
Национальный митинг с требованием возвращения Северных территорий был проведен правительством Японии и другими в Токио. 7 февраля в Японии проводится День Северных территорий.
В своём выступлении на мероприятии премьер-министр Кисида Фумио заявил, что японско-российские отношения находятся «в сложной ситуации» из-за вторжения России в Украину.
«Мы придерживаемся политики заключения мирного договора (с Россией) после разрешения территориального спора, – сказал Кисида. – Правительство и общественность должны объединить усилия в решении этого вопроса».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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