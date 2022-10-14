Россия протестует против японско-американских учений по использованию артиллерийской системы HIMARS
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Токио, 13 октября (Jiji Press). Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с недавними совместными японско-американскими учениями, в ходе которых в самой северной префектуре Японии Хоккайдо была развёрнута высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS.
В заявлении, опубликованном 12 октября, министерство заявило, что выразило решительный протест посольству Японии в России в связи с учениями, проводимыми на полигоне Сухопутных сил самообороны Японии Яусубэцу на Хоккайдо.
Согласно заявлению, российская сторона сочла проблематичным тот факт, что учения проходили вблизи границ России. Москва, по-видимому, чрезмерно отреагировала на учения, проведенные поблизости от контролируемых Россией островов, являющихся предметом давнего территориального спора между Токио и Москвой и расположенных в пределах досягаемости ракетной системы.
В министерстве подчеркнули, что расценивают учения как угрозу безопасности Дальнего Востока России, и призвали к немедленному прекращению таких акций.
В отдельном заявлении официальный представитель министерства Мария Захарова предупредила, что Россия примет соответствующие меры против недружественного шага администрации премьер-министра Японии Кисиды Фумио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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