Россия критикует проведенный в Японии митинг о Северных территориях
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Токио, 15 февраля. (Jiji Press). Мария Захарова, представитель МИД России, 14 февраля раскритиковала проведенный в Японии 7 февраля митинг за возвращение Северных территорий, назвав его откровенно антироссийским. Она признала, что на позицию Японии, проявленную на мероприятии, повлияло вторжение России в Украину.
7 февраля правительство Японии и другие организации организовали очередной Национальный митинг с требованием возвращения Северных территорий.
Четыре острова в северо-западной части Тихого океана, находящиеся в центре многолетнего территориального спора между Японией и Россией, известны как Северные территории Японии. Они были захвачены бывшим Советским Союзом у Японии в конце Второй мировой войны.
В принятом на мероприятии обращении впервые за пять лет контроль России над островами назван незаконной оккупацией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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