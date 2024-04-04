Кисида обещает продолжать поддержку Украины
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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подтвердил приверженность своей страны восстановлению Украины после войны с Россией во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые он провёл 3 апреля.
Предполагается, что перед поездкой в США на следующей неделе Кисида передал Зеленскому намерение Токио продолжать поддерживать Украину в сотрудничестве с крупными западными странами.
Это был первый телефонный разговор Кисиды и Зеленского с ноября прошлого года.
Ссылаясь на встречу, которую Япония провела в феврале с целью содействия восстановлению Украины, Кисида сказал, что намерен неуклонно реализовывать результаты конференции. Зеленский выразил свою благодарность.
Кисида сказал о готовности добиться прогресса в двусторонних переговорах по поддержке безопасности Украины, сообщил представитель японского правительства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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