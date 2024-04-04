Кисида обещает продолжать поддержку Украины

Новости

Токио, 3 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подтвердил приверженность своей страны восстановлению Украины после войны с Россией во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые он провёл 3 апреля.

Предполагается, что перед поездкой в ​​США на следующей неделе Кисида передал Зеленскому намерение Токио продолжать поддерживать Украину в сотрудничестве с крупными западными странами.

Это был первый телефонный разговор Кисиды и Зеленского с ноября прошлого года.

Ссылаясь на встречу, которую Япония провела в феврале с целью содействия восстановлению Украины, Кисида сказал, что намерен неуклонно реализовывать результаты конференции. Зеленский выразил свою благодарность.

Кисида сказал о готовности добиться прогресса в двусторонних переговорах по поддержке безопасности Украины, сообщил представитель японского правительства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме