Япония не признаёт российские выборы на оккупированных территориях Украины

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Токио, 19 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко раскритиковала Россию за проведение выборов, включая недавние президентские выборы, в украинских регионах, которые, по утверждениям Москвы, аннексированы.

Незаконная «аннексия» Россией этих оккупированных регионов является «явным нарушением международного права» и «несовместима с соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН – указала Камикава в своём заявлении. – Япония ещё раз решительно осуждает это, поскольку подобный акт абсолютно неприемлем».

«Совершенно неприемлемо», чтобы Россия проводила какие-либо выборы в регионах таким образом, чтобы «ущемлять суверенитет и территориальную целостность Украины», также сказала она.

Заявление было опубликовано после того, как президент России Владимир Путин получил пятый срок на президентских выборах, завершившихся 17 марта.

Военная агрессия России против Украины является «возмутительным актом, который потрясает саму основу международного порядка», говорится в заявлении.

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