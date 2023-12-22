Япония приняла дополнительные санкции против России: запрет на ввоз российских алмазов

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Токио, 15 декабря (Jiji Press) - Правительство Японии приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с ее вторжением на Украину.

С 1 января 2024 года Япония введет запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Объем импорта алмазов из России в Японию в 2022 году составил около 56 миллионов иен, и ожидается, что запрет окажет ограниченное влияние.

Этот шаг основан на заявлении лидеров Группы семи ведущих демократических стран, опубликованном на прошлой неделе.

В 2022 году Соединенные Штаты ввели запрет на импорт алмазов из России. Другие страны G-7 планируют ввести аналогичные меры в начале следующего года.

Япония также расширила список объектов, подлежащих замораживанию активов, добавив шесть организаций из Армении, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана в список тех, на кого распространяется запрет на экспорт из Японии.

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