Лидеры G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины

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Париж, 24 февраля (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины через два года после начала российского вторжения в эту страну.

Заявление было опубликовано после того, как лидеры «Большой семёрки» провели телеконференцию в условиях растущей усталости от помощи из-за затянувшейся войны.

На саммите G7 также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который попросил оперативно предоставить оружие и боеприпасы, необходимые для противодействия российской агрессии.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его страна введет дополнительные санкции против России в координации со своими коллегами из «Большой семёрки».

Кисида заявил, что важно проявить солидарность с Украиной, где ситуация остаётся серьёзной из-за российского вторжения.

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