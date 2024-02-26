Лидеры G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины
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Париж, 24 февраля (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины через два года после начала российского вторжения в эту страну.
Заявление было опубликовано после того, как лидеры «Большой семёрки» провели телеконференцию в условиях растущей усталости от помощи из-за затянувшейся войны.
На саммите G7 также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который попросил оперативно предоставить оружие и боеприпасы, необходимые для противодействия российской агрессии.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его страна введет дополнительные санкции против России в координации со своими коллегами из «Большой семёрки».
Кисида заявил, что важно проявить солидарность с Украиной, где ситуация остаётся серьёзной из-за российского вторжения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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