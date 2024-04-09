Главы внешнеполитических ведомств Японии и Украины подтвердили сотрудничество
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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её украинский коллега Дмитрий Кулеба подтвердили своё дальнейшее сотрудничество в борьбе с агрессией России против Украины.
По данным МИД, Камикава сказала Кулебе в ходе телефонных переговоров, что «Япония никогда не поколеблется в своей позиции быть вместе с Украиной».
Кулеба выразил благодарность за визит Камикавы в Украину в январе и ту поддержку, которую Япония оказывает до сих пор.
«Два министра согласились, что они будут продолжать тесно сотрудничать», – заявили в министерстве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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