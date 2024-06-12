Япония и США договорились создать рабочие группы по оборонному сотрудничеству

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Правительства Японии и США договорились создать рабочие группы по четырём направлениям для развития двустороннего сотрудничества в области обороны и разработки конкретных мер.

Этими четырьмя направлениями являются совместное производство ракет ПВО, работы по техническому обслуживанию и ремонту военных кораблей США в Японии, работа с американскими истребителями в Японии и улучшение цепочек поставок, связанных с оборонным оборудованием.

Соглашение было достигнуто на заседании Форума оборонно-промышленного сотрудничества, закупок и устойчивого развития (DICAS) двух стран и связанными с ним встречами, состоявшимися в Токио 9 и 10 июня.

На встрече в Белом доме в апреле премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден договорились о создании структуры DICAS. Они подтвердили, что две страны рассмотрят возможность ремонта и технического обслуживания на японских частных заводах американских военных кораблей и истребителей, дислоцированных на Дальнем Востоке, а также совместного производства ракет в условиях нехватки их запасов в вооружённых силах США из-за операций по поддержке Украины.

О ходе обсуждений в рабочих группах будет сообщено на встрече министров иностранных дел и обороны двух стран по вопросам безопасности в формате «два плюс два», которая, вероятно, состоится в июле.

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