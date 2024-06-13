Лекарство от лейкемии в клинических испытаниях замедляло прогрессирование БАС

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Киото, 12 июня (Jiji Press). Лекарство от лейкемии остановило прогрессирование нейродегенеративного заболевания – бокового амиотрофического склероза у более чем половины пациентов в клинических испытаниях в Японии, сообщила исследовательская группа.

Такой результат был получен во второй фазе исследования препарата босутиниб на пациентах с БАС, проведённой группой исследователей, в которую входят учёные из Центра исследований и применения iPS-клеток Киотского университета.

Босутиниб был идентифицирован как потенциальное лекарство от БАС в исследованиях с использованием iPS (индуцированных плюрипотентных стволовых клеток).

БАС – трудноизлечимое заболевание, при котором нервные клетки, контролирующие движения мышц, погибают, вызывая мышечную слабость, которая влияет на способность ходить, говорить, есть и дышать. В Японии насчитывается около 10 000 пациентов с БАС, но фундаментального лечения от него не разработано.

В 2017 году команда обнаружила, что босутиниб эффективен в сдерживании гибели нервных клеток в ходе исследования с использованием нервных клеток, полученных из iPS-клеток пациентов с БАС.

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