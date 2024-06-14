Почта Японии объявляет о повышении цен на почтовые услуги в октябре
НовостиОбщество Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 июня (Jiji Press). Компания Japan Post Co. объявила, что в октябре поднимет тарифы на пересылку писем и открыток.
Почтовые расходы вырастут с 84 йен до 110 йен для писем стандартного размера весом до 25 граммов и с 63 йен до 85 йен для открыток.
Это первое повышение стоимости почтовых отправлений с 1994 года, за исключением корректировок, отражающих повышение налога на потребление. Для открыток это первое повышение цен с 2017 года.
Этот шаг направлен на повышение прибыльности подразделения доставки почты и посылок Japan Post Holdings Co., пострадавшего от сокращения количества почтовых отправлений.
Дочерняя компания планирует поднять тарифы на почтовые отправления нестандартного размера примерно на 30%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]