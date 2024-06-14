Почта Японии объявляет о повышении цен на почтовые услуги в октябре

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Компания Japan Post Co. объявила, что в октябре поднимет тарифы на пересылку писем и открыток.

Почтовые расходы вырастут с 84 йен до 110 йен для писем стандартного размера весом до 25 граммов и с 63 йен до 85 йен для открыток.

Это первое повышение стоимости почтовых отправлений с 1994 года, за исключением корректировок, отражающих повышение налога на потребление. Для открыток это первое повышение цен с 2017 года.

Этот шаг направлен на повышение прибыльности подразделения доставки почты и посылок Japan Post Holdings Co., пострадавшего от сокращения количества почтовых отправлений.

Дочерняя компания планирует поднять тарифы на почтовые отправления нестандартного размера примерно на 30%.

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