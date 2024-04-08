В Японии 1 апреля начался новый финансовый год: какие изменения нас ожидают?

Начинается финансовый год – это время цветения сакуры, наступают тёплые дни, дети идут в школу, во всём чувствуется дыхание весны. Что изменится в нашей жизни в наступившем году?

Отменены государственные субсидии на лечение от коронавируса, оно будет оплачиваться на общей основе

Государственное финансирование лечения при заражении новым коронавирусом будет полностью отменено в конце марта, и пациентам придётся оплачивать свои расходы самостоятельно. Пероральное лекарство от нового коронавируса Zocoba от Shionogi & Co. стоит более 15 000 йен за пятидневный курс лечения, если пациент платит 30% от его стоимости.

Прививки будут проводиться на плановой основе один раз в год для людей в возрасте 65 лет и старше, максимальная стоимость их составит 7000 йен. Для лиц моложе 65 лет вакцинация не является обязательной, и в принципе вся сумма оплачивается самостоятельно.

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Увеличение страховых взносов для пожилых людей

Взносы на медицинское страхование будут повышены примерно для 5,4 миллиона пожилых людей в возрасте 75 лет и старше с годовым пенсионным доходом в 2,11 миллиона йен и более. Среднее увеличение нагрузки составляет 4100 йен на человека.

Увеличение страховых взносов по уходу за больными и пожилыми людьми

Страховые взносы по уходу за больными и пожилыми людьми в возрасте 65 лет и старше будут повышены для людей с самым высоким доходом, то есть с общим годовым доходом 4,2 миллиона йен и более. Цель состоит в том, чтобы снизить рост страховых взносов для людей с низкими доходами, распределяя бремя расходов пропорционально платёжеспособности.

Вырастут цены на более чем 2800 продуктов питания

Согласно исследованию тенденций пересмотра цен, проведенному аналитической компанией Teikoku Databank среди 195 крупных продовольственных компаний, с апреля выросли цены на 2806 наименований продуктов питания и напитков. Из них 2077 наименований представляют собой «обработанные пищевые продукты», в том числе мясные продукты, такие как ветчина и колбасы, а также замороженные продукты.

Увеличение стоимости доставки курьерской почты

Yamato Transport увеличила стоимость доставки крупногабаритных и охлаждённых товаров. Средний уровень повышения цен составляет 2%. Sagawa Express повысила базовую стоимость в среднем на 7%. Повышение цен направлено на улучшение условий труда и оплату подрядчиков по доставке, чтобы отреагировать на логистическую «проблему 2024 года», которая вызывает беспокойство из-за роста цен на топливо и других расходов, а также серьёзной нехватки водителей.

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Повышение заработной платы

На 21 марта средний уровень повышения заработной платы для компаний, заключивших соглашение с профсоюзами, составляет 5,25%.

Правила сверхурочной работы для водителей грузовых автомобилей и т. д.

В соответствии с пересмотренным Законом о трудовых стандартах правила ограничения сверхурочной работы начнут распространяться на водителей грузовиков, строителей и врачей. Максимальный лимит составляет 960 часов в год для вождения автомобиля и 720 часов в год для строительных работ. Врачи могут работать сверхурочно до 1860 часов в некоторых случаях, таких как обеспечение местной медицинской помощи. Существует вероятность возникновения трудностей с укомплектованием персоналом и предоставления дополнительных услуг.

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В городах снят запрет на использование личного автотранспорта для перевозки пассажиров за плату

В некоторых районах Токио, Канагавы, Айти и Киото будет снят запрет на «совместные поездки», когда обычные водители перевозят пассажиров на своих личных автомобилях. Этой деятельностью будут управлять таксомоторные компании, а тарифы установлены такие же, как в такси. Целью этой меры является решение проблемы нехватки такси в городских районах и туристических местах. С мая услуга будет доступна в восьми районах, в основном в городских районах Саппоро, Сэндай, Сайтама, Тиба, Осака, Кобэ, Хиросима и Фукуока.

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Пересмотр презумпции отцовства: дети, рождённые после повторного брака, считаются детьми нового мужа

Из презумпции отцовства в гражданском законодательстве сделано исключение. Ребёнок, родившийся в течение 300 дней после развода, считается ребёнком бывшего мужа женщины, однако ребёнок, родившийся после повторного замужества женщины, считается ребёнком от её нынешнего мужа. Прежние правила порождали социальную проблему – женщины иногда не подавали данные о регистрации рождения, чтобы избежать обращения с ними как с детьми своих бывших мужей, что приводит к появлению незарегистрированных детей. Также был отменен 100-дневный запрет на повторный брак женщин.

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Открыт официальный аккаунт Управления императорского двора в Instagram

Управление императорского двора открывает официальный аккаунт в Instagram. В основном там будут размещать фотографии, связанные с деятельностью императора и императрицы.

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Фотография к заголовку: PIXTA