Японский логистический бизнес готовится к нехватке водителей в 2024 году

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Японские логистические компании готовятся преодолеть так называемую проблему 2024 года, или нехватку водителей грузовиков, которая, как ожидается, ещё больше усугубится, поскольку в следующем году вступят в силу ограничения на сверхурочную работу.

С апреля 2024 года максимальное количество сверхурочных часов работы водителей грузовиков будет установлен на уровне 960 часов в год в соответствии с изменениями в законом об охране труда в рамках мер по реформированию организации рабочих процессов.

Компании-перевозчики обеспокоены возможной стагнацией в логистических операциях, поскольку ограничения могут нанести дополнительный удар по отрасли, и без того испытывающей нехватку водителей грузовиков.

По оценкам исследовательского института Nomura <4307>, 35% всех внутренних грузов могут быть не доставлены из-за этой проблемы.

Институт заявил, что логистическим компаниям, возможно, потребуется повысить плату за доставку или они будут вынуждены сократить частоту доставки, чтобы сохранить работоспособность своих логистических сетей.

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