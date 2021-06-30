В Японии работа по доставке еды и напитков привлекает людей, которые хотят зарабатывать во время путешествий

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Некоторые люди в Японии полюбили путешествовать, зарабатывая деньги доставкой еды и напитков, поскольку работать на этом рынке стало проще в связи с самоизоляцией в условиях эпидемии.

38-летний мужчина из Саппоро, столицы острова Хоккайдо, самой северной префектуры Японии, выехал в путь 15 июня. Он планирует путешествовать по стране на моторизованном велосипеде, работая в доставке.

Он доставлял еду и другие товары в качестве подработки, когда был корпоративным служащим.

«Я могу ездить в незнакомые города, зарабатывая деньги на поездку. Кризис коронавируса даёт единственный в своём роде шанс», – сказал он, объясняя свой уход из компании, в которой работал.

Он зарегистрировался в четырёх службах доставки, включая Uber Eats и Wolt, поскольку некоторые из них не обслуживают определенные префектуры. Он меняет форму и форменные сумки в зависимости от того, с каким оператором работает в данный момент.

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