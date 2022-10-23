Пересмотр презумпции отцовства, не менявшейся уже 120 лет: отмена 100-дневного запрета для женщин на вступление в повторный брак

Пересмотр презумпции отцовства, не менявшейся уже 120 лет: отмена 100-дневного запрета для женщин на вступление в повторный бракЭкономика Политика Семья
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В Гражданском кодексе есть положение о презумпции отцовства, которое действует уже более 120 лет, с 1898 года.
- Предполагается, что ребёнок, зачатый женщиной во время замужества, является ребёнком её мужа.
- Предполагается, что ребёнок, родившийся в течение 200 дней после заключения брака, был зачат во время брака.
- Ребёнок, рождённый в течение 300 дней после даты расторжения брака, считается зачатым в браке.
На самом деле эта формула не так проста, как может показаться. Например, если бы женщина вступила в повторный брак через 15 дней после развода и через 280 дней после повторного брака у неё родился ребёнок (т. е. через 295 дней после развода), то он мог бы одновременно считаться ребёнком нового мужа, поскольку родился более чем через 200 дней после заключения брака, и ребёнком бывшего мужа, поскольку после развода прошло менее 300 дней – таким образом, невозможно определённо установить отцовство.
По этой причине существует правило о запрете для женщин вступать в повторный брак в течение 100 дней. За счёт этого достигается определённость в отцовстве – является ли отцом бывший муж или муж в повторном браке.
Нынешние правила презумпции отцовства предполагают, что беременность наступает только в браке.
Однако на самом деле бывают разные случаи – беременность от нового партнёра во время переговоров о разводе, или беременность при внебрачной связи, после чего принимают решение о разводе.
В связи с этим нередко бывает, что женщина не подаёт заявление о регистрации ребёнка, который юридически считался бы ребёнком бывшего мужа на основании принципа презумпции отцовства, несмотря даже на её уверенность в том, что это ребёнок от нового партнёра. В результате ребёнок оказывается вне системы регистрации в семейном реестре, что впоследствии вызывает различные неудобства и помехи в повседневной жизни – он не может получить регистрационную карту резидента, зарегистрироваться в системе государственного медицинского страхования, посещать школу.
Чтобы решить проблему незарегистрированных детей, правительство добавило исключение в правило о том, что дети, рождённые в течение 300 дней после развода, являются детьми бывшего мужа. Поправка гласит, что в случае повторного брака дети считаются детьми нового мужа, и Кабинет министров 14 октября 2022 года принял решение о таком пересмотре Гражданского кодекса. Правительство намерено утвердить законопроект на текущей сессии парламента.
Принцип отцовства бывшего мужа в случае рождения ребёнка в течение 300 дней после развода сохраняется, но в случае повторного брака матери он считается ребёнком от нового брака, даже если после развода прошло менее 300 дней. Также будет отменён 100-дневный запрет на вступление в повторный брак для женщин, поскольку исчезает неопределённость в определении отцовства.
Фотография к заголовку: PIXTA
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