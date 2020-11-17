В Японии создан законопроект, определяющий статус родителей в случаях лечения бесплодия
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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Правящая коалиция парламента Японии и три оппозиционные партии 16 ноября совместно представили в парламент законопроект, разъясняющий отношения между родителями и детьми в случаях лечения бесплодия с использованием донорских яйцеклеток или спермы.
Законопроект определяет как мать женщину, которая рожает после получения донорской яйцеклетки от третьего лица, а не донора яйцеклеток.
В случаях, когда муж соглашается на донорство спермы от третьего лица, закон не позволит мужу отрицать законность рождения ребёнка от его жены.
Законопроект, определяющий эти правила в соответствии со специальными положениями Гражданского кодекса, был внесён в Палату советников, верхнюю палату парламента, правящей Либерально-демократической партией и её партнёром по коалиции Комэйто, а также основной оппозиционной Конституционно-демократической партией и двумя другими оппозиционными партиями – Демократической партией для народа и Инновационной партией Японии (Ниппон иссин-но кай). Законопроект поддерживает и Социал-демократическая партия, также являющаяся оппозиционной.
Действующее законодательство не допускает возможности применения вспомогательных репродуктивных технологий, таких как искусственное или экстракорпоральное оплодотворение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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