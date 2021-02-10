В Японии пересматривают положения Гражданского кодекса, относящиеся к определению отцовства ребёнка

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Токио, 9 февраля. (Jiji Press). Японская правительственная группа подготовила проект рекомендаций, позволяющих внести поправки в статью Гражданского кодекса, согласно которой отцом ребёнка, родившегося в течение 300 дней после развода, считается бывший супруг.

В проекте рекомендаций призывают допустить признание отцом такого ребёнка мужчины, состоящим в браке с матерью на момент рождения ребёнка.

Проект был разработан специальной комиссией Законодательного совета, консультативным органом при министре юстиции.

Совет будет запрашивать комментарии общественности по проекту рекомендаций перед их принятием. Следуя рекомендациям, министерство юстиции намерено внести законопроект о пересмотре Гражданского кодекса на очередной сессии парламента страны в следующем году.

Положение об отцовстве будет пересмотрено впервые после принятия закона в эпоху Мэйдзи более века назад.

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