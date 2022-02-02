В Гражданском кодексе Японии изменят правила, касающиеся отцовства

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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Правительственная комиссия Японии разработала проект закона, который должен изменить старинную норму Гражданского кодекса о предполагаемом отцовстве ребенка, рождённого после замужества или повторного брака матери.

Подкомитет Законодательного совета, который консультирует министра юстиции, разработал план пересмотра Гражданского кодекса, который будет представлен министру юстиции Фурукаве Ёсихисе после официального одобрения на общем собрании совета в середине февраля.

Основной принцип Гражданского кодекса заключается в том, что мужчина, состоявший в супружеских отношениях с женщиной, когда она забеременела, считается отцом ребенка; в соответствии с этим принципом действующее положение предусматривает, что отцом ребёнка, родившегося в течение 300 дней после развода матери, считается её бывший супруг, а женщина не может повторно выйти замуж в течение 100 дней с момента развода. Из-за этого многие женщины не регистрировали детей в семейном реестре, чтобы не указывать бывшего мужа в качестве отца, и росло число «незарегистрированных граждан».

В пересмотренном варианте обязательный период между разводом и повторным браком для женщин отменяется, отцом ребенка, родившегося через 200 дней после замужества или повторного брака матери, считается её нынешний муж. Отцом ребёнка, родившегося в течение 300 дней после развода, по-прежнему будет считаться бывший муж, за исключением случаев повторного брака, тогда отцом будет признан новый муж.

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