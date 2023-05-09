Люди приветствуют понижение рейтинга COVID-19 в Японии

Новости

Токио, 8 мая (Jiji Press). Понижение в Японии статуса COVID-19 до категории инфекционных заболеваний с более низким уровнем риска в целом приветствовалось пассажирами и другими жителями страны, но некоторые по-прежнему проявляют осторожность.

У станции JR Нагоя в префектуре Айти, центральная Япония, утром многие люди все еще были в масках.

«Даже если я заражусь сейчас, я смогу пойти на работу, когда мне станет лучше, так что стало лучше, у меня меньше проблем на работе, – сказал Судзуки Кэйити, 53-летний государственный служащий в Нагое, главном городе преф. Айти. – Возможно, летом мы сможем устроить приветственную вечеринку для новых работников», – добавил он.

Мори Юки, 18-летняя ученица профессионально-технического училища, говорит: «Я с нетерпением жду развлекательных поездок по стране и за границу, хотя я всё ещё беспокоюсь о том, что подумают окружающие».

Сотрудник компании в возрасте 30 лет из западного города Нара сказал: «Поскольку у меня маленький ребенок, я буду продолжать мыть руки и носить маску».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме