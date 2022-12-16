Нарушение распорядка во время пандемии коронавируса в Японии приводит к рекордному количеству прогулов в школе

Нарушение распорядка во время пандемии коронавируса в Японии приводит к рекордному количеству прогулов в школеОбщество
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Результаты проведенного Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий опроса о проблемном поведении школьников и непосещаемости показали, что в 2021 году количество учащихся, отказывающихся от посещения школы в течение 30 и более дней, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 48 813 (24,9%) до нового рекордного максимума в 244 940 человек. Это девятый годовой рост подряд, и по сравнению с 10 годами ранее непосещаемость выросла в 3,6 раза среди учащихся начальной школы и в 1,7 раза у учащихся средних классов.
В начальной школе отказывалось посещать школу 81 498 учеников (рост на 28,6% по сравнению с предыдущим годом), в школах средней ступени – 163 442 школьника (рост на 23,1%), что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Особенно резко увеличилось число отказывающихся посещать школу среди учеников младшей ступени – каждый двадцатый не посещал школу.
Предполагают, что этот внезапный рост связан с пандемией COVID-19, которая вызвала нарушение распорядка дня – например, из-за временного закрытия школ и отмены школьных мероприятий, что снизило психологический барьер для непосещения. Это усугублялось падением мотивации к посещению, поскольку стало сложнее устанавливать дружеские отношения в связи с постоянными ограничениями деятельности.
Фотография к заголовку: PIXTA
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