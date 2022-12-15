В Японии мужчину признали виновным в инциденте на борту самолета, когда он отказался надеть маску

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Осака, 14 декабря (Jiji Press). Окружной суд Осаки признал японца виновным в неприятностях, вызванных его отказом надеть маску на борту рейса Peach Aviation, в результате чего самолёт совершил незапланированную посадку.

Председательствующий судья Оёри Дзюн приговорил Окуно Дзюнъя, 36-летнего бывшего сотрудника университета, которого обвинили в насильственном воспрепятствовании деятельности и нанесении телесных повреждений бортпроводнику, к двум годам тюремного заключения с отсрочкой на четыре года, заявив, что он совершил преступное действие, нарушающее безопасность полёта.

Прокуратура требовала для мужчины четырёх лет лишения свободы.

Оёри частично опроверг достоверность показаний потерпевшего относительно обвинения в причинении телесных повреждений и пришёл к выводу, что действия Окуно подпадали под действие обвинения в нападении.

Председательствующий судья сказал, что инцидент произошёл из-за сильного желания Окуно отстаивать свою уверенность в том, что маски не нужны.

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