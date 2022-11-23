«Привыкание к маскам» в Японии и дети, которые хотят скрыть своё настоящее лицо: проблемы затянувшейся пандемии

Хотя правительство смягчает требования к ношению масок, в городе множество людей не снимает их даже на улице в разгар лета. Появился даже термин «трусы для лица», и некоторые эксперты предупреждают, что привыкание к маскам охватит всё больше молодых людей и детей даже после того, как пандемия коронавируса утихнет. Детский психиатр Ямагути Ариса рассказывает о проблемах детей и «снятии масок», отвечая на эти опасения и опираясь на опыт школ.

«Придёт ли день, когда японцы снимут маски?», «Японцы не могут избавиться от проклятия масок» – последнее время мы часто видим такие заголовки. В Европе и США люди расстаются с масками, но японцы не спешат следовать их примеру.

В мае 2022 года в целях предотвращения теплового удара правительство опубликовало рекомендацию, согласно которой люди могут снимать маски на открытом воздухе, соблюдая дистанцию в 2 метра. Но большинство людей продолжали носить их и летом, хотя это было второе самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Согласно опросу, проведенному в августе этого года частной исследовательской компанией, примерно 70% респондентов заявили, что носят маски всегда, даже на улице. Похоже, что так они избегают внимания других людей, объясняя, например, что в маске можно не заботиться о макияже и не нужно бриться. 37,4% респондентов заявили, что хотели бы носить маску даже после того, как коронавирус утихнет. Более половины девушек 10-19 лет намерены и дальше носить маски.

Многие, вероятно, будут продолжать носить их и в будущем, опасаясь возможного совпадения 8-й волны заражений коронавирусом с эпидемией гриппа.

«Модные маски» и «трусы для лица»

Выражение «дизайнерские маски» даёт понять, что гигиена — не единственная причина, по которой японцы используют маски в повседневной жизни. Молодёжь также использует выражение «трусы для лица». Оно даёт понять, что снять маску в публичном месте может быть так же психологически тяжело, как снять нижнее бельё.

Тем временем профессор английской и американской литературы в женском университете в Токио говорит, что он никогда не видел лиц некоторых его студенток из-за того, что те всегда носят маски. Считается, что маска позволяет скрывать эмоции и помогает перестать волноваться о внешности.

На «привыкание», когда люди без маски ощущают беспокойство, указывали еще до пандемии коронавируса. Оно часто встречается у людей с сильной социальной тревожностью. Возможно, после почти трёх лет постоянного ношения масок эта ситуация усугубится, и некоторые эксперты обеспокоены неблагоприятным воздействием масок на процесс развития детей.

Что происходит в школах?

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий и Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения выпустили рекомендации по ношению масок в школах. В них указывается, что на уроках физкультуры маски не обязательны, но их, как правило, стоит использовать при пении хором. Во время школьных обедов, чтобы не распространялись капли, рекомендуется не ставить столы напротив друг друга и воздерживаться от громких разговоров, обязательно надевать маску, когда дети непринуждённо общаются после еды. Не вызывают ли такие правила сопротивление у детей?

В государственной начальной и средней школе города Киото Ямагути попросила своего знакомого, назовём его Учитель 1, опросить учеников. Опрос проводился с середины сентября до середины октября. Около 30% из более чем 50 учащихся от третьего класса начальной школы до третьего класса неполной средней школы (3-9 годы обучения) ответили, что не станут снимать маски даже когда коронавирус утихнет и их можно будет не носить.

Маски не любят за то, что в них трудно дышать, жарко, непонятно, искренне ли человек смеётся, учитель раздражается, что не слышно голос ученика. Среди же причин не снимать маску указывали, что привыкли к ним, мама будет ругать, не хотят заражать своими бактериями других, стесняются своего лица.

Учитель 1 рассказывает: «И в школе, и в семье им говорят носить маску, и ругают, если маску снять. Маски стали обыденностью, тяжело дышать – терпи. Не слышно – терпи. Они привыкают к этому. Беспокойно, не потеряем ли мы способность распознавать человеческие эмоции».

«В средней школе некоторые школьницы говорят, что хотят носить маску и после перехода в старшую школу, но заметны и голоса в поддержку того, что ходить без маски — естественно. И это ещё неизвестно, какое влияние три года “бесстрастных лиц в масках” окажут на учеников 1-2 классов, которые не участвовали в опросе».

Важно иметь выбор

Ямагути Ариса, детский психиатр, говорит: «Некоторые из детей, которых я встречаю, говорят о своих страхах: что их сочтут уродливыми, если они снимут маску; что боятся разочаровать других людей; что не могут есть школьные обеды из-за таких страхов».

Однако она отмечает, что принуждать детей снимать маски из-за боязни, что у них разовьётся привыкание, «не обязательно психологически безопасно для детей». По её словам, нужно помнить, что некоторые дети могут чувствовать себя в безопасности и оставаться в классе как раз благодаря наличию маски. Если им категорически приказать снять маску, то некоторые дети не смогут ходить в школу из-за тревожности.



Ямагути Ариса, детский психиатр. Клинический научный сотрудник отдела психологической медицины Национального центра здоровья и развития ребёнка. Она является членом Центра профилактики жестокого обращения с детьми и оказывает консультационные услуги в местных детских консультационных центрах и временных приютах

Ямагути говорит, что резкое принуждение снять маску, может быть, для некоторых детей такой же психологической травмой, как три года назад необходимость внезапно надеть её. Это нужно понимать.

Доктор Ямагути призывает учитывать, насколько дети психологически подготовлены, прежде чем убеждать их, что это странно – носить маску, когда она уже не нужна, и что три года назад все нормально себя чувствовали без них.

Она говорит: «Я хочу, чтобы вы доносили информацию о том, что с точки зрения инфекционного контроля маску можно снимать, такими словами, которые было бы легко понять в зависимости от стадии развития ребенка; чтобы вы слушали мнение ребёнка и говорили с ним. Если просто заставить всех отказаться от масок, это вызовет конфликты и страдания у детей, которые наконец-то смогли обеспечить себе чувство защищённости. Уважение интересов детей, их психологическое здоровье важнее, чем предотвращение зависимости от масок. Важно, чтобы на этот раз общество предоставило детям выбор».

Когда правительство принимает решение о снятии масок в школах, нельзя забывать и о роли учителей.

«Некоторые дети будут рады возможности снять маски, а другие не смогут посещать школу. Какие-то дети будут охвачены беспокойством. Существует вероятность того, что из-за ношения маски возникнет дискриминация и издевательства. Как будут реагировать учителя? Я считаю, что нужно подумать о том, как оказать им поддержку в сложных ситуациях».

Негативный эффект социального неравенства

Существуют ли какие-либо побочные эффекты, которые ношение маски оказывает на физическое и психическое здоровье детей? По словам доктора Ямагути, большинство экспертов в Европе и США придерживаются мнения, что неблагоприятные последствия вызванные затруднением дыхания, а также нарушения социального и умственного развития детей на данный момент не выглядят значительными.

Доктор больше обеспокоена последствиями неравенства.

«Например, даже в условиях, когда вне дома необходимо носить маску, если домашняя обстановка предоставляет достаточно возможностей для общения, в семье дети могут использовать полный спектр выражения эмоций. Если же есть какие-то сложности и общения с членами семьи недостаточно, существует вероятность того, что отрицательные эффекты ношения маски будут проявляться сильнее. Если опекуны находятся в стеснённой финансовой ситуации и подвержены стрессу, если они подолгу работают и приходят поздно — в таких случаях сложно обеспечить достаточное время общения без маски».

Кроме того, дети, у которых изначально сложные отношения с учителями, друзьями и местными сообществами могут испытывать отрицательные последствия ношения маски иначе, чем дети из благополучной среды. Ямагути говорит, что эти ситуации требуют дальнейшего исследования.

Уроки пандемии коронавируса

С апреля 2020 г. по декабрь 2021 г. д-р Ямагути совместно с исследователями из Национального центра детского здоровья и развития семь раз проводила онлайн опрос детей от первого года обучения в начальной школе до третьего класса школы старшей ступени.

«Традиционно считалось, что чем старше человек, тем больше вероятность того, что он будет испытывать стресс и тем выше вероятность самотравмирующего поведения. В ходе этих опросов действительно проявилась такая тенденция, однако и у детей более младшего возраста было выявлено немало случаев, когда они испытывали симптомы стресса и наносили себе травмы. Мне кажется, что это важная сигнал для нас».

«В связи с кризисом COVID-19 проводилось много исследований, в том числе и наших, и данные о стрессе, с которым сталкиваются дети, возможно определённым образом визуализировать. Необходимо работать на опережение, прежде чем психические и физические расстройства у детей предподросткового возраста станут очевидными и примут характер заболевания».

Согласно общенациональному опросу, проведенному министерством образования, количество учащихся начальной и средней школы, не посещающих школу, в 2021 финансовом году достигло рекордного уровня в 244 940 человек. Оно указывает, что затянувшаяся пандемия коронавируса может увеличивать дистанцию между людьми, и некоторые дети могут испытывать тревогу и беспокойство, которые переживают в одиночестве. Количество выявленных в начальной, средней и старшей школе случаев травли также достигло рекордного уровня.

Ямагути говорит, что, несмотря на всё его негативное влияние, необходимо задуматься о том, какие уроки преподал нам коронавирус.

«Онлайн-классы, распределённое посещение школы и занятия в малых группах обеспечили детям возможность учиться, а в некоторых случаях расширили их возможности. Некоторые дети, которые не посещали школу, участвовали в онлайн-уроках и смогли участвовать в школьной жизни, а распределённое посещение школы давало возможность выбора детям, которым трудно рано просыпаться».

«Я хочу, чтобы мы не просто вернулись состоянию до пандемии, а обсудили, какие изменения, вызванные коронавирусом, могут пойти на пользу детям и как их сохранить. Сейчас появилась прекрасная возможность обновить школьную среду, внимательно прислушиваясь к голосам детей и уважая их независимость и свободу выбора. В том числе в отношении того носить маску или нет».

Фотография к заголовку: PIXTA

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