Встреча с «невидимым»: уроки пандемии COVID-19

Если кажется, что жизнь трудна...

После начала пандемии в Японии возросло число самоубийств среди молодёжи. Люди утратили привычные ориентиры и заглянули в глубину собственной души? Врач-психиатр и композитор Идзумия Кандзи – о значимости невидимых глубин.

Захвативший всю планету коронавирус невидим, и именно поэтому нам никак не удаётся взять его под контроль.

Непрерывно ускоряющееся развитие нашей цивилизации происходило за счёт отказа от «невидимого» в пользу «видимого». Опьянённые успехом, мы стали пренебрежительно относиться к невидимому и преследуем исключительно видимые цели. Однако сейчас человечество вынуждено взглянуть в глаза невидимой угрозе.

Пренебрежительное отношение к экзистенциальным проблемам

В последние годы в моей специальности – сфере психического здоровья, концентрируются преимущественно на способах возвращения людей в общество, будь то отказывающиеся ходить в школу дети или сидящие на длительном больничном взрослые. Мы уделяем внимание исключительно адаптации, то есть видимому аспекту.

Я не отрицаю значимости подобной помощи, однако считаю нужным отметить, что даже если пациент говорит о потере смысла жизни – экзистенциальной, то есть «невидимой» проблеме, её решение сводится к поиску способов возвращения в общество. Почти всегда таким людям в соответствии с Руководством диагностируют что-то вроде «депрессивного состояния», назначают стандартные антидепрессанты и лечение на дому. Человеку, утратившему смысл жизни, не понимающему, зачем идти на работу или в школу, говорят, что подобные мысли обусловлены депрессивным состоянием, и не пытаются решить проблему в корне.

Однажды во время ток-шоу на телевидении я указал на актуальность проблемы экзистенциальной пустоты для современного человека, однако остальные психиатры меня высмеяли: «В наши дни практически невозможно встретить пациента, желающего копаться в экзистенциальных проблемах». Я подумал, что отстал от времени, и воздержался от дальнейших комментариев, однако стоит приглядеться к современной действительности, и станет очевидно, что невидимые экзистенциальные проблемы – это значимая тема, которую не стоит недооценивать.

Самоизоляция и всплеск самоубийств

Судя по данным Управления полиции, число самоубийств с 2009 года неуклонно сокращалось, однако в июле 2020 года тенденция изменилась. Статистика Министерства здравоохранения Японии свидетельствует, что с 1988 года в Японии самый высокий уровень самоубийств среди стран Большой Семёрки, к тому же только в Японии самоубийства являются основной причиной смерти среди молодёжи (15-39 лет). Обычно это объясняют такими видимыми и реальными проблемами, как нестабильная занятость и финансовые трудности, но я считаю, что чаще всего люди не выдерживают гнёта невидимых миру экзестенциальных проблем, когда прерывают бесконечный бег, останавливаются и заглядывают к себе в душу.

В период самоизоляции люди, ведущие активную жизнь в обществе, лишились социального общения, служашего источником удовольствия, и оказались наедине с собой. Многие стали активно пользоваться виртуальным общением и развлекательным контентом, который удобно восполнял возникший дефицит. Однако в ходе затянувшейся изоляции люди постепенно стали понимать, что подобная замена – это лишь суррогат неудовлетворительного качества, и неутоляемый голод реального общения и настоящих впечатлений стал накапливаться как снежный ком.

Вне зависимости от отношения к замкнутому стилю жизни в самоизоляции, каждому из нас пришлось разбираться в своём внутреннем мире, заняться самоанализом.

В новостях появляются шокирующие известия о внезапных самоубийствах знаменитостей, находящихся на пике славы. У этих инцидентов имеется общая черта – отсутствие финансовых проблем и прочих видимых причин свести счёты с жизнью, которые обычно приходят в голову обывателю. Это раскрывает подлинную сущность человека – социальный и экономический, то есть видимый успех, далеко не всегда помогает нам обрести смысл жизни.

Обмельчание жизни

Наша жизнь стала очень удобной. Мы можем быстро найти любую информацию, но чем удобнее становится мир, тем больше теряется глубина. Люди стремятся к моментальному получению результатов, пренебрегая процессом. Размышления над такими «бесполезными» невидимыми проблемами, как смысл жизни, презираются и считаются симптомом депрессии или излишней задумчивостью.

Литература и искусство, изначально призванные помогать человеку в поисках смысла жизни и решении экзестенциальных проблем, под влиянием маркетинга низведены до категории развлечений. А занятия искусством и философией – всего лишь ключ, открывающий дверь в клуб элитных бизнесменов или на телевикторину.

Душа современного человека утратила глубину, обмельчала, оказалась в плену моментальных развлечений. В клинической практике встречаются пациенты, неспособные понять границу между жизнью и смертью, в основном среди молодёжи. Если человек не осознаёт ценности жизни, все неизбежно встречающиеся на жизненном пути трудности и проблемы будут казаться ему бессмысленными, бесполезными и абсурдными. У него не возникнет стремления их преодолевать. Неудивительно, что самым лёгким способом решения подобных проблем оказывается смерть.

Глубина невидимого



Одилон Редон «С закрытыми глазами» 1890 год, 29,5 х 23,7 см, литография/бумага, Собственность префектурального художественного музея Гифу, экспонировалась на выставке «1894 Visions: Редон и Лотрек» в музее «Мицубиси Итигокан» (Токио, Маруноути) до 17 января 2021 года

Английский поэт Т. С. Элиот считал, что именно культура наделяет жизнь человека смыслом. Культура играет значимую роль, это отнюдь не модный аксессуар, способ развеяться или убить время. И сейчас, когда время требует от нас внутренней работы над собой, мы больше, чем обычно, уязвимы к внутренней пустоте, которую невозможно развеять с помощью развлечений. Не стоит бояться этой пустоты. Именно в процессе работы с пустотой, поиске смысла и способов её преодоления на свет появилось множество памятников культурного наследия. И это наследие всегда посвящено явлениям в категории «невидимого». До недавнего времени наблюдался перекос в сторону видимого, время требовало от нас немедленных результатов, умелого решения проблем с помощью информации и стандартов, однако сейчас нам приходится сталкиваться с забытыми невидимыми категориями.

Океан информации – это огромное количество стандартного и развлекательного контента. Надеюсь, что мы не утонем в этом океане а будем искать встречи с глубинной мудростью, то есть культурой, которая способна наделить жизнь смыслом.

Недавно исполнилось 250 лет со дня рождения Бетховена. Когда у него стала прогрессировать глухота – недуг, смертельный для композитора, он стал задумывался о самоубийстве и даже составил завещание, однако в процессе работы над собой выразил глубокий смысл жизни человека в «Героической симфонии» и Симфонии № 9. Шекспир описывал наиболее распространённые человеческие пороки в нестареющих пьесах, которые до сих пор помогают нам понять человеческую сущность. Подобное культурное наследие – это не историческая ценность, которую следует запереть в музее. Оно способно с эмпатией отнестись к ощущению пустоты, когда нам кажется, что мы утрачиваем смысл жизни, и дарит нам надежду.

В период беспрецедентной изоляции каждый из нас встречается с собственной глубиной в процессе тихого и богатого самопознания. Это формирует устойчивость к «невидимому», позволяет использовать его в качестве ресурса для создания новой культуры, наделяющей жизнь человека смыслом. Именно в этом и состоит подлинная сила человека.

Фотография к заголовку: Одилон Редон «С закрытыми глазами» (1890 год, 29,5 х 23,7 см, литография/бумага) Собственность префектурального художественного музея Гифу, экспонируется на выставке «1894 Visions: Редон и Лотрек» в музее «Мицубиси Итигокан» (Токио, Маруноути) до 17 января 2021 года.

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