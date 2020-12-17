В отношении мужчины из Осаки начнут расследование в связи с самоубийством актрисы реалити-шоу
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Токио, 16 декабря (Jiji Press). Полиция Токио на этой неделе собирается направить в прокуратуру материалы о мужчине 20-29 лет из Осаки в связи с самоубийством, как сообщили 16 декабря следственные источники. Кимура Хана, участвовавшая в боях профессионального рестлинга и знаменитость реалити-шоу, покончила с собой в мае.
Мужчина из Осаки подозревается в оскорблениях 22-летней Кимуры в середине мая, когда он публиковал в её аккаунте в Твиттере комментарии, в которых ставил под сомнение ценность её жизни и спрашивал, когда она умрёт, согласно источникам.
Этот человек сказал столичному управлению полиции, что ему не понравилась Кимура, когда он смотрел популярное реалити-шоу «Тэрасу хаусу», и хотел причинить ей боль, сообщили источники.
Кимура была найдена без признаков жизни в своей квартире в Токио 23 мая, а позже смерть была подтверждена в больнице. Считается, что она покончила с собой.
Кимура с прошлого года появлялась в телешоу, в котором несколько мужчин и женщин жили в общежитии. В конце марта в социальных сетях вспыхнули оскорбительные комментарии в её адрес после того, как она поссорилась с актером-мужчиной в одном из эпизодов шоу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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