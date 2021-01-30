Рост домашнего насилия в условиях эпидемии в Японии: рекордные показатели количества обратившихся за консультацией

Рост домашнего насилия в условиях эпидемии в Японии: рекордные показатели количества обратившихся за консультациейОбщество
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Количество консультаций по вопросам домашнего насилия в 2020 году составило 132 355 за восемь месяцев с апреля по ноябрь, что уже на 13 000 больше, чем в 2007 году, когда был зарегистрирован самый высокий показатель за всю историю. Не исключено, что одним из факторов стала самоизоляция из-за распространения нового коронавируса.
В рамках мер против распространения нового коронавируса в апреле 2020 года Кабинет министров создал консультационную службу «DV Consultation Plus», которая принимает звонки и электронные письма 24 часа в сутки, и улучшила систему приёма заявок на консультации по сравнению с предыдущим годом. Кроме увеличения времени, которое люди проводили дома из-за призывов воздерживаться от выхода из дома в связи с объявлением чрезвычайного положения и широкого внедрения удалённой работы, участились случаи насилия, вызванные беспокойством по поводу работы и жизни. Особенно много консультаций было в мае и июне.
В январе вновь было объявлено о чрезвычайном положении, в основном в крупных городских регионах, таких как столичный район Токио и район Кансай, и, вероятно, в будущем количество обращений за помощью может вырасти.
Фотография к заголовку: PIXTA
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